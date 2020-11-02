وسائل إعلام نمساوية: هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا

أفادت وسائل إعلام نمساوية، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشارها في منطقة الحادث.

وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز، متحدثة عن مقتل شخص وإصابة رجل شرطة بإطلاق نار.

بدورها، أكدت شرطة المدينة عبر “تويتر” أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت “كل القوات المتاحة” للتعامل مع الوضع.

وأفادت الشرطة بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة.

ونشر ناشطون في مواقع التوصال الاجتماعي مقاطع فيديو من وسط فيينا توثق انتشارا كثيفا لعناصر الشرطة وسط أنباء تفيد بأن الكنيس تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحين.

المصدر: وكالات