وزير الصحة: عممنا بإلزامية استعداد المستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى كورونا

شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على أن “رغم الجهوزية والمتابعة في المستشفيات الحكومية لا يمكننا تلبية الحالات الحرجة التي تحتاج لعناية فائقة وعممنا اليوم الزامية استعداد المستشفيات الخاصة بكل الاراضي اللبنانية وتخصيصها أسرة للعناية الفائقة لمرضى كورونا”.

وقال حسن في تصريح من السراي الحكومي، مساء اليوم الاثنين، “أجرينا سلسلة اتصالات للمساعدة بدعم المستشفيات الخاصة ونعمل على رفع الجهوزية لفتح المستشفيات أمام المرضى بكل المحافظات”.

ولفت الى أن “ليس مبرراً أن يموت مريض على باب المستشفى وكلّ ما نقوم به هو لمنع حصول ذلك فمن واجبنا استقبال المريض ومساعدته”، معتبراً أن “95 في المئة من مرضى كورونا لا يحتاجون الى دخول المستشفيات”.

المصدر: موقع المنار