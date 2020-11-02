تواصل الاحتجاجات في جاكرتا تنديدا بتصريحات ماكرون

تواصلت الاحتجاجات المنددة بنشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله، اليوم الاثنين، في العاصمة الأندونيسية جاكارتا.

وشجبت الحشود الغفيرة في جاكرتا مواقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المدافعة عن نشر هذه الرسوم بمزاعم حرية التعبير.

وردد المتظاهرون شعارات دعت إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وبمحاكمة الرئيس ماركون الذي وصفوه بالعنصري لأنه من جهة يدافع عن الرسوم المسيئة ومن جهة أخرى يغرم ويعاقب من ينتقد أو يشكك بحقيقة الهولوكوست.

كما طالب المتظاهرون الحكومة بطرد السفير الفرنسي من البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع باريس.

المصدر: مواقع