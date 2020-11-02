الرئيس عون اطلع من وزير الاتصالات طلال الحواط على ملف استرداد قطاع الخليوي الى كنف الدولة التي ستتولى ادارته – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2020 - 13:32

الرئيس عون اطلع من وزير الاتصالات طلال الحواط على ملف استرداد قطاع الخليوي الى كنف الدولة التي ستتولى ادارته

منذ 46 mins 2 November، 2020
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