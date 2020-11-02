انخفاض كبير في أسعار النفط وسط مخاوف باتساع إغلاقات أوروبا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بصورة كبيرة، بفعل المخاوف من اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا.

تراجعت أسعار النفط نحو 3% تقريبا، بسبب المخاوف من ضعف الطلب على الوقود مع اتساع إغلاقات أوروبا، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0410 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/ كانون الثاني منخفضة 1.34 دولار، بما يعادل 3.5 بالمئة إلى 36.60 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9 بالمئة لتسجل 34.38 دولار.

وانخفض برنت بما يصل إلى 5.8 بالمئة وغرب تكساس بما يصل إلى 6% في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو/ أيار.

وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر الأخير.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني، “متعاملون كثيرون ينظرون إلى الولايات المتحدة ومعدلات العدوى المتصاعدة فيها ويتساءلون إن كانت أوروبا تقدم نموذجا لما سيحدث في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.”

وقلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للنفط للمرة الأولى في عامين، وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن المتوقع صدور مسوح الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: رويترز