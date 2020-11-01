وزير التربية اللبناني: لا دراسة في المناطق المقفلة فقط

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب البيان الآتي:

“لاستكمال العودة الآمنة الى التدريس، يذكر وزير التربية والتعليم العالي المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة بضرورة الالتزام بالنقاط الآتية:

– تقفل المؤسسات التعليمية كافة في المناطق المقفلة المحددة في القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات.

– اما في المناطق غير المقفلة، وفي حال وجود أي سبب للاقفال، فيطلب الاتصال بغرفة العمليات في الوزارة على الخط الساخن 772186/01 ليتم رفع التوصية لوزير التربية لاتخاذ القرار المناسب بعد دراسة الحالة.

– يطلب من جميع المؤسسات التعليمية الالتزام التام بالدليل الصحي والقرارات الصادرة عن الوزارة بخصوص سعة الصفوف وابلاغ الخط الساخن فورا تحت طائلة المسؤولية عن أي اصابة في المدرسة للتلاميذ، او للهيئتين التعليمية او الادارية، أو العاملين في المؤسسات التعليمية (ضمنا سائقي الباصات) ليصار الى اتخاذ القرارات المناسبة بعد درس كل حالة.

ان الحالة الصحية الاستثنائية التي نمر بها تستدعي تضافر جهود جميع مكونات الاسرة التربوية، وكذلك تستدعي الالتزام التام بالقرارات الصادرة عن الوزارة. وستعمل الوزارة على التأكد من تطبيق ما صدر واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام