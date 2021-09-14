الوزير المجذوب في حفل التسليم والتسلم:الاستقرار المالي أساسي لانطلاق العام الدراسي..والحلبي: سنعمل على تأمين العودة الآمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 12:56

الوزير المجذوب في حفل التسليم والتسلم:الاستقرار المالي أساسي لانطلاق العام الدراسي..والحلبي: سنعمل على تأمين العودة الآمنة

منذ 29 mins 14 September، 2021
وزارة التربية
لبنان

أكد وزير التربية والتعليم العالي السابق طارق المجذوب، في حفل التسليم والتسلم، في الوزارة ان “من حق كل تلميذ أو طالب على الأراضي على الحصول على تعليم حديث، والاستقرار المالي في القطاع أساسي لانطلاق العام الدراسي”.

وقال: “أجرينا الامتحانات رغم التحديات وأطلقنا خطة تعليمية خماسية في ظل الإنهيار. أمنت الوزارة القرطاسية بدعم من الجهات المانحة الى المدارس والثانويات الرسمية وعدد من الخاصة، وعملنا على تأمين المحروقات للأساتذة بالتعاون مع وزارة الطاقة.

الحلبي
من جهته، اكد الوزير الجديد القاضي عباس الحلبي “اننا سنعمل على تأمين العودة الآمنة للعام الدراسي في ظل غلاء المعيشة، غلاء المحروقات وتفشي الوباء، والى جانب هذه التحديات سنقوم بعناية حثيثة للهيئات التربوية وهم بأمس الحاجة لعناية الدولة”، وقال: “لا نحمل عصا سحرية إلا أننا سنعمل جاهدين لتذليل الصعوبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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