ينتصر طلاب الجنوب مجدّدًا للبنان ويحققون مراتب عليا في امتحانات شهادة الامتياز الفني TS.

رباب ياسين فارس ومريم أسعد شيت.. طالبتان جنوبيتان من كفركلا الحدودية الصامدة.. عاشتا أشهر نزوح صعبة بفعل العدوان الصهيوني، لكنهما بالإرادة والعزم، واجهتا التحديات، فحلت رباب في المرتبة الأولى في شهادة الامتياز الفني – اختصاص التربية المختصة، ونالت مريم المرتبة الثانية في اختصاص الرقابة الصحية وسلامة الغذاء.

تفوق رباب ومريم وغيرهما من طلاب التعليم المهني والتقني في الجنوب ليس إلا انتصارًا لبيئة كلها تقاوم.. مرة بالسلاح ومرة بالقلم. هو الجنوب الذي لا يليق به إلا الفرح والحياة، ينتصر اليوم بتفوق طلابه، وعينه على نصر أكبر سيأتي قريبًا بدم شهدائه وتضحيات أبنائه.

المصدر: المنار