وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 6 والإصابات إلى 202 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 17:20

وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 6 والإصابات إلى 202

منذ 11 mins 30 October، 2020
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