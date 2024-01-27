أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب بحر إيجة صباح اليوم السبت، مركزه قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير بغرب البلاد.

وأوضحت “آفاد” أن الزلزال وقع الساعة 08:19 في خليج “قوش أداسي” على عمق 8.51 كلم.

وبحسب قناة “تي آر تي خبر” التلفزيونية، فقد شعر بالزلزال سكان العديد من المناطق الساحلية وأثارت الهزة الذعر بين السكان المحليين.

وأكد كل من والي إزمير سليمان ألبان، عبر منصة “إكس”، ووالي أيدن يعقوب جان بولات في تصريح لوكالة الأناضول، عدم تلقي سلطات الولايتين أي بلاغ بخسائر على الفور.

وقالت الطوارئ التركية إن جهود المسح الميداني مستمرة وإن فرقها في حالة تأهب.

المصدر: وكالات