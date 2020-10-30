النائب إيهاب حمادة للمنار: لا يمكن ترك الطلاب في الخارج يواجهون مصيرا مجهولا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2020 - 11:02

النائب إيهاب حمادة للمنار: لا يمكن ترك الطلاب في الخارج يواجهون مصيرا مجهولا

منذ 59 mins 30 October، 2020
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