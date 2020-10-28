تركيا: وفيات كورونا تتجاوز الـ10 آلاف ومخاوف من خروج الوضع عن السيطرة

ارتفع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى أكثر من 10 آلاف حالة، فيما دق وزير الصحة ناقوس الخطر إثر زيادة أسبوعية بنسبة 62% في عدد الإصابات بمدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس العلوم الحكومي إنه جرى تسجيل 2300 مريض جديد بكوفيد-19 في البلاد وقال إن عدد الوفيات ارتفع إلى 10027.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس 368 ألفا و513، إثر تشخيص ألفين و305 حالات.

وأضاف قوجة: “إذا لم نسيطر على الوضع في إسطنبول، فإن الوباء سيخرج عن نطاق السيطرة”.

وقال قوجة إن السبب الأكبر لتزايد الأعداد في إسطنبول هي المواصلات العامة إذ يستخدم ملايين الموظفين مركبات النقل الجماعي خلال ساعة الذروة، مما يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 319 ألفا و181، إثر شفاء 1662 مصابا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

المصدر: وكالة رويترز