القوات الجوية الأوكرانية: القوات الروسية أطلقت صاروخا باليستيا و85 مسيّرة على خاركيف وأوديسا أسقطنا منها 4 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 09:30

القوات الجوية الأوكرانية: القوات الروسية أطلقت صاروخا باليستيا و85 مسيّرة على خاركيف وأوديسا أسقطنا منها 4

منذ 18 mins 11 June، 2025
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