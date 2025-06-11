أكسيوس عن مسؤول أمريكي: البيت الأبيض يعين واين وول مديرا جديدا لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 03:22

أكسيوس عن مسؤول أمريكي: البيت الأبيض يعين واين وول مديرا جديدا لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي

منذ 57 mins 11 June، 2025
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