مقتل شخصين في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 استهدفت دراجة نارية في محيط مدينة الدانا بريف إدلب شمالي سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 12:00

مقتل شخصين في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 استهدفت دراجة نارية في محيط مدينة الدانا بريف إدلب شمالي سوريا

منذ 50 mins 10 June، 2025
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