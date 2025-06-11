أمريكا | ترامب يتّهم محتجي لوس أنجلوس بـ”الاجتياح الأجنبي” ويصفهم بـ”أعداء الوطن”

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه الاحتجاجات المستمرة في مدينة لوس أنجلوس، متّهمًا المتظاهرين بأنهم “أعداء أجانب” يسعون إلى “اجتياح” الولايات المتحدة، في إشارة إلى رفع بعضهم أعلامًا أجنبية خلال التظاهرات.

وفي خطاب ألقاه من قاعدة “فورت براغ” العسكرية، قال ترامب إنّنا “لن نسمح باجتياح مدينة أمريكية واحتلالها من قبل أعداء أجانب”، معتبرًا أن ما يحدث في كاليفورنيا هو “هجوم شامل على السلم والنظام العام والسيادة الوطنية”.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة المتشددة التي تنفذها إدارته، خاصة بعد تنفيذ سلسلة مداهمات بحق مهاجرين غير نظاميين، ما أثار موجة غضب شعبي، لا سيما في المدن التي تُعرف بتضامنها مع قضايا الهجرة.

ويواجه ترامب انتقادات حادة من مسؤولين محليين وحقوقيين، بعدما أمر بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، متجاوزًا بذلك رغبة سلطات الولاية، وسط تحذيرات من عسكرة الأوضاع وتفاقم التوترات.

المصدر: وكالات