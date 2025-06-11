بريطانيا | الحكومة البريطانية تدعو إلى تحقيق في استشهاد فلسطينيين بمواقع توزيع المساعدات في غزة

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى إجراء “تحقيق فوري ومستقل” في سلسلة الحوادث الدامية التي وقعت هذا الأسبوع قرب مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن التقارير المتكررة عن سقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات “مقلقة للغاية”، مؤكدًا أن المدنيين العزل، الذين تحملوا ويلات الحرب لما يقارب عشرين شهرًا، “يجب ألا يواجهوا خطر الموت أو الإصابة أثناء سعيهم لتأمين الغذاء لعائلاتهم”.

وأضاف أن الحكومة البريطانية تعتبر أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها إسرائيل لإيصال المساعدات إلى غزة “غير إنسانية”، مؤكدًا أنها “تعزز مشاعر اليأس وتعرض حياة المدنيين للخطر”، داعيًا إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بتسليم المساعدات الإنسانية بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة والحفاظ على كرامة المدنيين.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير عن استشهاد عشرات الفلسطينيين قرب مواقع توزيع مساعدات تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي هيئة مدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، وسط تحذيرات من أن الطرق المؤدية إلى هذه المواقع “مناطق قتال” وفق الجيش الإسرائيلي.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت أيضًا بتحقيق مستقل، معتبرة أن هذه الحوادث “ليست معزولة” وداعية إلى محاسبة المسؤولين عنها، بينما وصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الهجمات ضد المدنيين بأنها “غير مقبولة وتشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب”.

ولا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة متدهورة بشدة، مع تحذيرات دولية متصاعدة من خطر المجاعة في ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم وجود أفق لوقف إطلاق النار.

المصدر: وكالات