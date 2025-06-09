بسبب الحصار الاسرائيلي.. استشهاد طفلة فلسطينية جراء سوء التغذية في غزة

استشهدت الاثنين طفلة فلسطينية في جنوب قطاع غزة نتيجة سوء التغذية بفعل الحصار الإسرائيلي على غزة والعدوان المتواصل منذ تشرين الاول/أكتوبر 2023.

وقال مصدر في “مجمع ناصر الطبي” بخانيونس جنوب غزة إن “الطفلة استشهدت بقسم الأطفال والولادة نتيجة سوء التغذية”.

يأتي ذلك في ظل مواصلة العدو الاسرائيلي إغلاق معابر القطاع ومنع إدخال المساعدات وعدم السماح بعبور شاحنات الإغاثة.

وكان “برنامج الأغذية العالمي” أعلن في وقت سابق أن “أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام