قوات العدو الاسرائيلي اقتحمت قرى وبلدات شمال طولكرم المحتلة واعتقلت شابين

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي الإثنين قرى وبلدات في منطقة الشعراوية شمال طولكرم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، فيما اعتقلت شابين شرق المحافظة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “عددا من آليات الاحتلال اقتحمت بلدات باقة الشرقية وعتيل وعلار وصيدا، جابت شوارعها ومفارقها الرئيسية، واعترضت حركة تنقل المركبات والمواطنين فيها، بعد اقامتها لحواجز مفاجئة وسطها”، وأضافت أن “قوات الاحتلال أوقفت الشبان ودققت في هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب والتنكيل بعد احتجازهم، في الوقت الذي داهمت عددا من المحال التجارية وقامت بتفتيشها”.

وقالت المصادر “كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رامي راغب حمد وعمر موسى سلمان، من بلدة رامين شرق طولكرم، أثناء تواجدهما على طريق الواد بالقرب من مدخل البلدة الرئيسي”، وتابعت “كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، وتجولت في شوارعها الرئيسية، قبل أن تتوجه صوب الطريق المؤدي لمخيم نور شمس”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام