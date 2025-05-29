قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2025 - 04:38

قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس

منذ 49 mins 29 May، 2025
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