في يومها الـ600.. الإبادة الجماعية الصهيونية تتصاعد في غزة وسط صمت دولي

في يومها الـ600، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، معيدة تصعيد عدوانها منذ 72 يومًا، إثر تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أميركي، وسط صمت دولي وخذلان فاضح من المجتمع الدولي، الذي يكتفي بالمراقبة دون تحرك فعلي لوقف المجازر أو كبح الانهيار الإنساني المتفاقم.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، شنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات الجوية التي طالت مناطق متفرقة من القطاع، فيما تصاعدت آثار الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية الأساسية منذ آذار/ مارس الماضي، ما أدى إلى تفاقم مظاهر المجاعة، لا سيما في جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد 29 مواطنًا في قصف متواصل لطائرات ومدفعية الاحتلال، التي استهدفت منازل المدنيين، مراكز توزيع المساعدات، وخيام النازحين.

في رفح، استُشهد خمسة مواطنين وجُرح 15 آخرون بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه حشود من المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز توزيع للمساعدات في منطقة كف ميراج. وبين الشهداء كفاح عودة السواركة ومحمد عماد عبد الهادي، إضافة إلى أشرف وخليل موسى، من عائلة واحدة، ما يكرّس مشهد الاستهداف الممنهج للعائلات.

وفي شرق خان يونس، استُشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف منزلًا يعود لعائلة أبو دقة في بلدة عبسان الكبيرة، فيما سقط شهيدان آخران بقصف خيمة لعائلة الشاعر غربي المدينة. واستُشهد أربعة مواطنين آخرين جراء استهداف مجموعة من المدنيين قرب منطقة الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع، كما قضى إبراهيم عصام أبو رحمة في قصف على بلدة القرارة، بينما استُشهد سالم عطا أبو موسى متأثرًا بإصابته بالأمس خلال محاولته الوصول إلى مركز للمساعدات في رفح.

عاجل | اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط أحد المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/sBA0mUQ4L6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 28, 2025

وفي تطورات متصلة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو مصطفى في بني سهيلا، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. كما سُجّلت مجزرة مروّعة في منزل الصحفي أسامة العربيد بمنطقة الصفطاوي شمال غزة، حيث استشهد تسعة مدنيين بينهم ثمانية من أفراد عائلته، وأُصيب 15 آخرون، وقد تم توثيق لحظة انتشاله من تحت الركام بعد ساعات من البحث.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استُشهد ستة مواطنين بقصف منزل لعائلة عقيلان، بينما سقط الطفل علي إبراهيم الصواف ضحية قصف استهدف شرق مدينة غزة، في مشهد جديد من الاستهداف المباشر للأطفال.

ليلاً، واصلت قوات الاحتلال عدوانها الجوي والمدفعي، مستهدفة مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة وجنوب خان يونس. كما شنّت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على منطقة معن شرقي خان يونس.

المصدر: مواقع