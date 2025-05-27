عملية نوعية للقوات المسلحة اليمنية تستهدف “بن غوريون” وهدفاً في تل أبيب

استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار “بن غوريون” وهدفاً حيوياً إسرائيلياً شرق منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، في عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك “رداً على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة”.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة يحي سريع، في بيان اليوم، إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت “عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع “فلسطين2” استهدف مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع “ذو الفقار” استهدف هدفاً حيوياً للعدو الصهيوني شرق منطقة يافا المحتلة”.

وأشار سريع إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح، متسببة “في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار”، مؤكداً أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ستستمر و”سنعمل على تصعيدها ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

المصدر: مواقع