“أنصار الله”: استهداف العدو الاسرائيلي لمدرسة الجرجاوي للنازحين بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان

عبر المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن عن إدانته واستنكاره الشديد للجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهداف مدرسة الجرجاوي للنازحين في قطاع غزة.

وأكد المكتب في بيان له الاثنين أن “إحراق العدو لأجساد عشرات النازحين في مدرسة الجرجاوي بغزة محرقة بشرية وجريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأضاف المكتب أن “التصعيد الإجرامي الخطير للعدو الإسرائيلي هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محمّلاً العصابات الإجرامية الصهيونية كامل المسؤولية عن كل الجرائم في غزة”، وطالب “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات بالتحرك الفوري والجاد لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية، مجدداً العهد “أننا لن ندخر جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني”.

كما أكد المكتب أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في التصعيد العسكري حتى يرضخ العدو ويتوقف كلياً عن العدوان على غزة، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود”، ودعا “الأحرار في شعوب أمتنا والعالم بتصعيد الحراك الضاغط على مجرمي الحرب وقتلة الأطفال مشيدا بالتصعيد والضغط على كل الحكومات التي تدعم جرائم كيان الاحتلال بالمال والسلاح وبالمواقف السياسية والإعلامية”.

المصدر: موقع المسيرة