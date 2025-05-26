مجزرة صهيونية جديدة في غزة: 25 شهيداً بقصف مدرسة تؤوي نازحين

استشهد، فجر اليوم، 25 فلسطينياً على الأقل في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي نازحين في وسط مدينة غزة.

وفي التفاصيل، استهدف القصف الصهيوني مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى اشتغال النيران فيها، في حين لا يزال البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع، محمود بصل ،لوكالة “فرانس برس” إن طواقمه “نقلت 25 شهيداً على الأقل وغالبيتهم أطفال، وأكثر من ستين مصاباً”، واصفاً ما حدث بـ”مجزرة مروعة”.

#شاهد | مخاطرة طواقم الدفاع المدني بين النيران من أجل انقاذ نازحين من مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج في مدينة غزة pic.twitter.com/0McM7tOumj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 26, 2025

وأوضح بصل أن “عدداً من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض تحاول طواقمنا الوصول إليهم”، مؤكداً أنه “لا توجد لدى الدفاع المدني أدوات ولا معدات للبحث ورفع الأنقاض”.

وأضاف بصل أنه “تم انتشال جثث أطفال ونساء متفحمة”، مشيراً إلى أن القصف استهدف بشكل مباشر الغرف التي كانت ممتلئة بالنازحين، حيث اشتعلت النيران في عدد منها على الإثر.

وفي وقت سابق، استشهد 4 أشخاص، وأصيب آخرون، عقب قصف صهيوني جوي استهدف منزلاً في شارع الثورة بمدينة غزة وبجواره خياماً للنازحين.

المصدر: مواقع