العدو الاسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2025 - 23:44

العدو الاسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة

منذ 12 mins 10 May، 2025
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