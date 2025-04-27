حزب الله يقدم التعازي بالحادث الأليم في بندر عباس: الجمهورية الإسلامية قادرة على تجاوز هذه ‏الحادثة المفجعة

تقدّم حزب الله من سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف، ومن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، ومن حكومتها وشعبها العزيز، ومن عوائل الشهداء، بأحرّ التعازي والمواساة، جراء الحادث الأليم الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، وأدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد كبير من الجرحى.
وقال حزب الله في بيان “إننا إذ نعرب عن تضامننا العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووقفونا إلى جانب شعبها الأبي والمعطاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجمهورية الإسلامية وشعبها العزيز من كل سوء.”.
وأكد حزب الله “إننا على يقين بأن الجمهورية الإسلامية، بما تمتلكه من إيمان وإرادة صلبة، قادرة على تجاوز هذه الحادثة المفجعة ومواصلة مسيرتها المباركة في التقدم والتطور والصمود ونصرة قضايا الأمة”.
المصدر: العلاقات الاعلامية