انطلاق جولة ثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 12:44

انطلاق جولة ثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة الأميركية

منذ 15 mins 26 April، 2025
الثانية خلال أسبوع.. جولة مباحثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا بمسقط
الثانية خلال أسبوع.. جولة مباحثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا بمسقط
ايران - عربي وإقليمي

انطلقت الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين ايران والولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عُمان، وذلك حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووصل الوفد الايراني على رأسه وزيرُ الخارجية عباس عراقجي أمس الجمعة إلى مسقط. كما أعلنت طهران عزمها حمايةِ حقوقِها القانونية والمشروعة في استخدام الطاقة النووية لأغراضٍ سلمية، واستعدادها لاتخاذ خطواتٍ معقولةٍ لتوفير الضماناتِ بشأنِ الطبيعةِ السلمية لبرنامجها النووي. وأكدت أن الأولويةَ بالنسبةِ لايران هي إنهاءُ العقوبات غيرِ القانونية ضدَ الشعبِ الإيراني.

المصدر: مواقع إخبارية

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