الرئيس المصري: شددنا على ضرورة البدء الفوري في إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 16:12

الرئيس المصري: شددنا على ضرورة البدء الفوري في إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع

منذ 46 mins 19 February، 2025
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