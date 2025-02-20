حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان بالمرصاد ومنع عرض فيلم “Captain America” !

نجحت حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان في منع عرض فيلم “Captain America” في صالات السينما اللبنانية، وذلك بعد تواصل الحملة مع مكتب المقاطعة التابع لوزارة الاقتصاد اللبنانية.

وقالت الحملة في بيان لها إن هذه الخطوة جاءت نتيجة تعاونها مع كافة الجهات اللبنانية المختصة لتطبيق قانون المقاطعة بكافة أشكاله، وذلك كإجراء لحماية المجتمع من محاولات التطبيع. كما أكدت أن الوعي الشعبي يبقى جزءًا أساسيًا في معركة المقاطعة ضد العدو.

وكانت الحملة قد دعت الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة فيلم “Captain America: Brave New World”، الذي كان من المقرر عرضه قريبًا في صالات السينما اللبنانية. الفيلم من بطولة الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، التي تؤدي دور الشخصية الخارقة “صبرا”، التي تعمل لصالح الحكومة الأمريكية.

وتعد شخصية “صبرا” مستوحاة من قصص مارفل المصورة الأصلية التي تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، حيث تظهر المواطنة الإسرائيلية ذات القوى الخارقة، وترتدي زيًا باللونين الأزرق والأبيض (ألوان العلم الإسرائيلي)، واسمها مشتق من نبات الصبار الشائك.

وأشارت الحملة إلى أنه يجب رفض أي دور يتمثل في شخصية مستوطن أو إسرائيلية تتصدر الأدوار البطولية على شاشاتنا.

المصدر: موقع المنار