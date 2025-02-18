إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 07:54

إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 49 mins 18 February، 2025
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