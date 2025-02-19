عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 19-2-2025

العناوين

البناء:

– ترامب يدعو لانتخاب بديل لـ زيلينسكي… ولو أرادت موسكو تدمير كييف لفعلت

– نتنياهو يستبدل رئيسَيْ الموساد والشاباك بدريمر لبدء مفاوضات المرحلة الثانية

– عون وبرّي وسلام: هذا احتلال ومن حق لبنان اعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو

النهار:

– الحافّة الأمامية… ستالينغراد لبنان

الأخبار:

– لبنان «الرسمي» مع تحرير بقية الأرض بالدبلوماسية | أهل الحدود يعودون: التحرير الثالث ينغّصه انسحاب غير مكتمل

– بعد العودة… معركة على إعادة الإعمار: واشنطن تضغط لحصار بيئة المقاومة مالياً

– «غلّة» ميس الجبل: 100 شهيد ودمار كلي

– التحرير المر

– في الخيام… الكل استشهد

– أهداف العدو… من السحق إلى 5 تلال

اللواء:

– الأهالي والجيش على أطلال «نكبة القرى»: الأرض لأصحابها رغم الدمار

– الرؤساء الثلاثة لمطالبة مجلس الأمن بالزام إسرائيل بالإنسحاب.. ومناقشة البيان الوزاري الثلاثاء والأربعاء

– عهد وحكومة الاستقلال الثاني

– عودة الجنوبيِّين ومسؤولية الإعمار

الشرق:

– رسالة من الأمير تركي الفيصل عبر الـ CNN الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب

– إسرائيل انسحبت إلا من النقاط الخمس ولبنان الرسمي يتحرّك

الجمهورية:

– ضغوط أميركية -فرنسية لاكمال الانسحاب

– لبنان يحتفظ بحق التحرير

الديار:

– قواعد لعبة جديدة جنوباً… الرياض على خط مطار القليعات؟

– «قطبة» مناقشة البيان الوزاري… بعد 23 لكل حادث حديث

– طبخة التعيينات عالنار… هل تبدأ المداورة من الأمنيين؟

الأسرار

النهار:

– ذُهل مراقبون من صدور استشارة غب الطلب عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تتيح لقائد جهاز امني البقاء في منصبه بعد بلوغه سن الرابعة و الستين.

– ينشط وزير سابق مع الجهة التي سمته سابقا لتعيينه في موقع نائب حاكم مصرف لبنان.

– يتنافس ابناء قيادات حزبية للفوز في مواقع متقدمة عند مباشرة الحكومة في ملف التعيينات الإدارية.

– ضابط مدعوم من جهة حزبية شريك في اكثر من شركة تجارية يطمح بالوصول الى تعيينه في الموقع الأول على رأس جهاز امني. ويرد مراقبون هنا ان “امثال هولاء لا خبز لهم في ظل حكومة نواف سلام وليستمروا في حقل التجارة أسلم لهم وللبلد”.

– يلاحظ أن حزبين عقائديين قديمين يلتزمان الصمت السياسي او اصدار اي مواقف حيال ما جرى في الجنوب وغزة وما يحدث في المنطقة، لظروفومقتضيات المرحلة بعد سقوط النظام السوري، فيما حزب آخر له خصوصيته بمعزل عن مواقف الحزب العقائدي الآخر، الذي لا زال مرتبطاً بحزب ممانع.

– بدأت عائلة الرئيس نبيه بري تعدّ العدّة لاقامة حفل عرس كبير للنجل الاصغر باسل بعد خطوبته قبل نحو شهرين

اللواء:

همس

– تحرص سفيرة دولة كبرى على متابعة دقيقة لكل ما يتصل بالعلاقات بين لبنان ودولة إقليمية معروفة، لا سيما بعد إجراءات الطيران!

غمز

– يلمس مرجع مخضرم أن التعامل مع مرجع جديد أسهل عليه، لتاريخه، من أسلافه استناداً إلى التجارب السابقة ووحدة الانتماء الجغرافي!

لغز

– كشف النقاب العبري عن أن النقاط الـ5 التي تمسَّك الاحتلال الإسرائيلي ببقائها تحت سيطرته، سبق وانسحب منها عام 2000، واعتبر القرار بحسابات «حرب الطوفان» أنه كان خاطئاً!

الجمهورية:



– يُقيِّم مرجع سياسي أداء رئيس حكومة سابق بإيجابية في الفترة السابقة، خصوصاً في تعامله مع الحرب على لبنان وتداعياتها

– أكّد سفير عربي بارز أنّ أمام لبنان فرصة ذهبية لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها ووضع الأسس لاستقطاب المساعدات والاستثمارات، لكنّ الفرصة ليست مفتوحة زمنياً.

– سُئلت شخصية سياسية كبيرة هل ستلبّي دعوة لحفل حساس واستثنائي فأجابت: لن أكون موجوداً في لبنان في الزمن المحدّد.

البناء:

خفايا

– قالت مصادر يمنية إن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي سوف يدعو إلى خروج شعبي كبير يوم الأحد في موعد تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله تحية وتكريماً وذلك في إطار دعوات مشابهة بادر اليمن إلى التشاور حولها مع قادة حركات المقاومة لإحياءات مشابهة في ساحات وشوارع عدد من الدول، في مقدمتها العراق.

كواليس

– تحدّثت مصادر روسية عن تفاهم روسي أميركي واسع على عدد من القضايا الدولية منها حرب أوكرانيا والتصورات الممكنة لتسوية تنهي هذه الحرب، وأن التفاهم الروسي الأميركي قائم سواء توقفت حرب أوكرانيا أم استمرت، وأن التصور الأميركي الروسي سوف يعرض على المعنيين في أوروبا وأوكرانيا فإن قبلوه يكون أساساً لمسار سياسي لإنهاء الحرب، وإن رفضوه سوف تخرج أميركا من تحالفات الحرب وتواصل تعاونها مع روسيا في الملفات الأخرى

المصدر: صحف