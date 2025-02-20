عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 20-02-2025

العناوين

النهار:

– لبنان يُسابق تثبيت “الشريط الاحتـ ـلالي

– المعتقلون السوريون في لبنان ملف لم يحن أوانه؟

الأخبار:

– العدو يكرّس حرية الحركة والاغتيال

– بهيّة الحريري: زعيمة «المستقبل» تخرج مـن الظلّ

– بوابات إلكترونية في المطار على حساب المسافرين

– تلامذة لبنان خسروا نصف السنوات الدراسية

اللواء:

– عون لـ«والتز»: لانهاء الإحتـ ـلال الإسرائيلي في النقاط الخمس

– دعم عربي متجدّد وتطمينات لبنانية للعرب.. ومصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار

– الرياض عاصمة السلام العالمي

– السعودية تعود إلى لبنان: عاصفة حزم وإعادة أمل

البناء:

– غزة تسلّم اليوم 4 قتلى وغداً 6 أحياء من الأسرى… إلى مفاوضات المرحلة الثانية

– عون ووالتز لإنجاز الانسحاب وفق الاتفاق… والاحتلال يوسّع اعتداءاته بعد المهلة

– اكتمال التحضير ليوم 23… وبو صعب: مشاركة رسميّة… و«القومي»: لأوسع مشاركة

الشرق:

– بعد 500 يوم “أسر”… إسرائيلي يتحدّث عن أخلاق ونبل الخاطفين

– عون تلقى اتصالاً من البيت الأبيض وطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الجمهورية :

ـ عون يطالب واشنطن بإنهاء الاحتلال

– حسابات الحقبة اللبنانية الجديدة

الديار:

– لبنان يترقب اليوم الكبير في 23 شباط…

– سلام اختار وزراءه لجذب الاستثمارات الدولية… و 100يوم لاقرار القوانين الاصلاحية

الاسرار

النهار:

– حذر مصدر قضائي من امكانية اقدام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على اتخاذ اي قرار يضر بسمعة لبنان ويخلط بعض الاوراق قبل احالتها على التقاعد في الاول من آذار ، ليخلفها بالإنابة القاضي سامي صادر، المحامي العام الاستئنافي كونه الأعلى درجة. ويُعتبر هذا الاجراء تدبيرًا حكميًا وليس جزءًا من التشكيلات القضائية المنتظرة.

– تردد ان مسؤولين في “حزب الله” وحركة “امل” والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى جمعوا اناساً من عشائر بعلبك الهرمل في زيارة الى رئيس الجمهورية لعرض واقع الأملاك العقارية الحدودية في قرى حوض العاصي، واكثرهم لا يملك شيئا من تلك العقارات.

– نقل متابعون ان موظفي وزارة الخارجية التزموا مع الوزير الجديد نظام حضور مضبوطاً وان الرشاوى قد توقفت مبدئياً في اقسام على علاقة بالمواطنين

– ردا على ما ورد في اسرار الآلهة امس توضح هيئة التشريع والاستشارات انها لم و لن تبد يوما اي رأي يخالف القانون او تعط استشارات غب الطلب. اما الاستشارة التي تطرق إليها الغيارى على القانون تتعلق باستفادة احد قادة الاجهزه الامنيه من القانون رقم 2023/317 المتعلق بتمديد سن تقاعد قادة الأجهزة الامنية و العسكرية. علما ان الاستشارة لم تصدر بعد.

اللواء:

همس

– تحاول السلطات النقدية والمصرفية وضع تصور للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب من ضمن المطالب، الشروط بتحرير سعر صرف الدولار في المعاملات اللبنانية..

غمز

– التحقت شخصيات مشهود لها في حقل اختصاصها، وكانت مطروحة للتوزير بعمل استشاري لترى وزارات خدماتية ومن تصنيفات أخرى..

لغز

– يتجه أثرياء جنوبيون مُسحت قصورهم في قرى الحافة، إلى عدم العودة أو السعي لا إلى الإعمار، ولا إلى الترميم!

الجمهورية:

– تبيّن أنّ شخصية اقتصادية معروفة تقوم بزيارات غير معلنة إلى عاصمة خليجية سعياً للحصول على دعم مالي لمصرف يواجه أزمة سيولة

– لوحظ أنّ نائباً سابقاً محسوباً على تيار سياسي بارز بدأ يتحرّك ميدانياً بشكل مكثف في مناطقه، في مؤشر إلى احتمال عودته إلى المشهد الانتخابي.

– لوحِظ أنّ شخصية مقرّبة من رئيس تيار بارز بدأت تتواصل مع معارضين داخليِّين في الحزب، ما أثار شكوكاً حول نواياها المستقبلية

البناء:

خفايا

– قال مصدر أمني خبير بقياس الحشود إن المساحة الممتدة من المدينة الرياضية إلى المرقد المقرّر لجثمان السيد حسن نصرالله والبالغة قرابة 200 ألف متر مربع سوف تتسع بمعدل 4 أشخاص في مسير المتر المربع الواحد لـ 800 ألف مشارك إذا أضيفت الى مع ما تم إعداده داخل المدينة الرياضية بين المدرجات وأرض الملعب لاستيعاب 200 ألف مشارك ما يعني أن رقم المليون المشارك سوف يكون قد اكتمل دون احتساب أي حشود تفيض عن مساحتي المسار الرسميّ ومكان تشييع السيد نصرالله.

كواليس

– قال مصدر فلسطيني معنيّ بمتابعة مسار التفاوض حول المرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في غـزة إن الخبراء الإسرائيليين يعلمون أن لا مكان للتذاكي في المفاوضات لأن الأمور محكومة بأحد خيارين وقف الحرب بلا مكاسب إسرائيلية إضافية حول مستقبل غزة مقابل الحصول على الأسرى الأحياء، أو خسارة الأسرى والتمسك بتحقيق مكاسب واحتمال العودة إلى الحرب.

المصدر: صحف