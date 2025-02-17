الرئيس عون: متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدًا، والردّ اللبناني سيكون من خلال موقف وطنيّ موحّد وجامع

أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، خلال لقائه وفدًا من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، “العمل مع الحكومة على إيجاد حلول وفق ما ورد في خطاب القَسَم، لوضع البلاد على السّكة الصحيحة”.

وأشار إلى أن “عملية إعادة الإعمار مشروطة بالإصلاحات، ولا مجال لأيّ مساعدة خارجيّة دون إصلاح”.

وقال: “ستشمل عمليّة الإعمار كلّ المناطق التي دُمّرت، ونحن نُرحّب بأيّ مساعدة لإزالة آثار الحرب”.

وأضاف: “العدوّ الإسرائيلي لا يُؤتَمَن له، ونحنُ متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدًا، وسيكون الردّ اللبناني من خلال موقف وطنيّ موحّد وجامع”.

وأكد أن “خيار الحرب لا يُفيد، وسنعمل بالطرق الدبلوماسيّة، لأنّ لبنان لم يَعُد يحتمل حربًا جديدة. والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليّون”، لافتًا إلى أن “المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وأن سلاح حزب الله سيكون ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام