قوات الاحتلال تقتحم قرية أوصرين جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 02:36

قوات الاحتلال تقتحم قرية أوصرين جنوب نابلس

منذ 1 ساعة 17 February، 2025
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