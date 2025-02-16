ترامب: الرئيس الروسي بوتين يريد إنهاء الحرب قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 23:32

ترامب: الرئيس الروسي بوتين يريد إنهاء الحرب قريباً

منذ 16 mins 16 February، 2025
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