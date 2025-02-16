الرئيس الأميركي دونالد ترامب: لقائي بالرئيس الروسي قد يكون قريباً جداً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 23:32

الرئيس الأميركي دونالد ترامب: لقائي بالرئيس الروسي قد يكون قريباً جداً

منذ 17 mins 16 February، 2025
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