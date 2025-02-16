يديعوت أحرونوت العبرية :3 من سكان مستوطنة كفار عزة قتلوا عن طريق الخطأ بنيران “الجيش” الإسرائيلي يوم السابع من أكتوبر 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 22:00

يديعوت أحرونوت العبرية :3 من سكان مستوطنة كفار عزة قتلوا عن طريق الخطأ بنيران “الجيش” الإسرائيلي يوم السابع من أكتوبر 2023

منذ 49 mins 16 February، 2025
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