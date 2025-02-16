مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 16-2-2025

بدماءِ القادةِ انطلقَ المسير، وعلى العهدِ مُكمِّلون، قادةً ومجاهدينَ واهلاً صابرينَ، والثقةُ التي يؤمنُ بها الجميع: الا اِنَ نصرَ الله قريب..

في ذكرى القادةِ الشهداءِ كلامٌ واضحٌ ومسؤولٌ للامينِ العامّ لحزب الله سماحةِ الشيخ نعيم قاسم: يجبُ ان تنسحبَ اسرائيلُ في الثامنَ عشرَ من شباطَ من كاملِ الاراضي اللبنانية، ولا ذريعةَ لنقاطٍ خمسٍ تحتَ ايِ عنوان – حسمَ الامينُ العامُّ لحزب الله، والدولةُ اللبنانيةُ مسؤولةٌ اساساً وحصراً في هذه المرحلة، واذا بقيَ الاسرائيليُ في ايِ نقطةٍ فهذا احتلال، والكلُ يعلمُ كيف يكونُ التعاملُ مع الاحتلال..

مسؤوليةُ الدولةِ الثانيةُ بعدَ تأمينِ الانسحاب، العملُ على اعادةِ الاعمار، ونحنُ حاضرون للتعاملِ معها في هذا المجال – قال الشيخُ قاسم، ونحنُ مع الناسِ ولن نتركَهم لا بالايواءِ ولا بالترميمِ ولا باعادةِ الاعمار، وهذا التزام ..

والالتزامُ بالسيادةِ يفرضُ على البعضِ التعاطيَ المختلفَ لا سيما بقضيةِ الطائرةِ الايرانية، لا الانصياعَ للاملاءاتِ الصهيونية، والسماحَ للعدوِ بالتحكمِ بالقراراتِ اللبنانية، مع دعوةِ الشيخ قاسم لحلِ هذه القضيةِ وفقَ مصلحةِ العلاقاتِ والمصالحِ الكبيرةِ بينَ لبنانَ وايران..

ووفقَ المصلحةِ الوطنيةِ يجبُ الا يتمَ وضعُ الجيشِ امامَ الناسِ كما جرى بالامسِ على طريقِ المطار، فالتظاهرةُ سلميةٌ، ولا مبررَ لاطلاقِ قنابلِ الغازِ المسيّلِ للدموع، اما التعرضُ لآليةِ اليونيفل السبتَ فهذا مرفوضٌ بحسبِ الامينِ العام لحزب الله.

والرفضُ ايضاً لمواقفِ دونالد ترامب التي اعتبرها سماحتُه عمليةَ ابادةٍ سياسيةٍ للقضيةِ الفلسطينيةِ بعدَ ان عجَزَت عمليةُ الابادةِ البشرية، مبدياً الاستعدادَ والحضورَ للتعاونِ مع ايِ خطةٍ عربيةٍ لمنعِ تهجيرِ الفلسطينيين من بلادِهم.

وللبنانيينَ وعمومِ محبي المقاومةِ كانت الدعوةُ الى اوسعِ مشاركةٍ بتشييعِ امينَي عام حزبِ الله الاحدَ المقبل، وللتعبيرِ عن الحزنِ والوفاء، وتجديدِ البيعةِ باوسعِ مشاركةٍ واعلى درجاتِ الانضباط ..

في الجنوبِ وباعلى درجاتِ الغدرِ والعدوانيةِ كانَ تعاملُ الصهاينةِ مع الاهالي الداخلينَ الى قراهُم في حولا ومركبا، فكانت رصاصاتٌ حاقدةٌ ارتقت جراءَها فتاةٌ شهيدةً في حولا وجُرحَ آخرون وتمَ اسرُ مسعفينِ واحتجازُ مواطنين، على اعينِ اللجنةِ الخماسية، وقبلَ ساعاتٍ من الموعدِ النهائيِّ لانسحابِ قواتِ العدو. والعدوانُ الصهيونيُ انسحبَ الى البقاعِ مع غارةٍ على بلدات حربتا وحلبتا وبوداي قبلَ قليل.

المصدر: قناة المنار