دوي انفجار ضخم يسمع في محيط مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 03:34

دوي انفجار ضخم يسمع في محيط مدينة جنين

منذ 23 mins 16 February، 2025
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