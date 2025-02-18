بدء دخول أهالي الجنوب الى بلداتهم سيراً على الاقدام

منذ ساعات الفجر الأولى، اجتمع أهالي بلدات يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا، والوزاني للدخول إلى قراهم وبلداتهم بعد اندحار العدو الإسرائيلي منها.

وبحسب مراسل قناة المنار هاشم السيد حسن، تسابقت جموع الأهالي للدخول بالتزامن مع دوريات الجيش اللبناني التي بدأت بفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية. وكانت أول دورية للجيش اللبناني قد دخلت إلى بلدة مارون الراس.

وأكد رئيس بلدية يارون لقناة المنار أنه رغم تدمير العدو لمبنى ومقومات البلدية، إلا أنهم سيعملون بما هو متاح لتسهيل عملية دخول الاهالي الى البلدة .

كما رصدت كاميرا المنار دخول أهالي بلدة ميس الجبل سيرًا على الأقدام. واتفق أهالي بلدتي بليدا ومحيبيب على دخول قراهم عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم.

أما أهالي بلدة العديسة، فقد كانوا ينتظرون عند مدخل بلدتهم حتى يتمكنوا من العبور إلى ساحتها، بعد أن طلب منهم الجيش اللبناني التريث بالدخول ريثما تنتهي فرق الهندسة التابعة له من إنجاز عمليات المسح، عقب قيام العدو بتنفيذ عدد من التفجيرات ليلاً.

وبات اهالي بلدة كفركلا ليلتهم عند مدخل البلدة حتى يتسنى لهم العبور خلف الجيش اللبناني ،حيث أكد رئيس بلدية كفركلا الاستاذ حسن شيت انهم بإنتظار اعلان نقطة الصفر من قبل الجيش للدخول بسلام الى البلدة

وكانت قد انسحبت قوات العدو فجرًا من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، فيما أبقت على وجودها في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود. وبدأ الجيش اللبناني بالإنتشار في قرى بليدا، ميس الجبل، ومركبا.

النقاط الخمس التي يسعى جيش العدو للبقاء فيها في جنوب لبنان

وفي منتصف الليل، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في البلدات المحررة، وباشرت فرق من فوجَي الهندسة والأشغال بإزالة السواتر الترابية ومسح الطرق الرئيسية من الذخائر والقذائف غير المنفجرة. كما سيّرت قوات “اليونيفيل” دوريات في تلك القرى، وأقامت نقاطًا عدة إلى جانب الجيش اللبناني.

كما دعت بلديات برج الملوك، حولا، وميس الجبل المواطنين إلى “تأجيل دخولهم إلى البلدة إلى الغد الأربعاء، إفساحًا في المجال أمام آليات الجيش اللبناني للعمل على مسح الأراضي التي انسحب منها العدو، وحفاظًا على سلامتهم.”

المصدر: موقع المنار