ترامب: الرسوم الجمركية على وارداتنا من السيارات ستبلغ حوالى 25%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على السيارات المستوردة ستبلغ حوالى 25%، وذلك ردًا على أسئلة صحافيين حول تعرفات يتطلّع إلى إعلانها بحلول 2 نيسان/أبريل المقبل.

وقال ترامب إنّ “الرسوم الجمركية ستكون نحو 25% وسترتفع بشكل كبير خلال عام”، مضيفا أنه يريد “إعطاء وقت لشركات السيارات الأجنبية لكي تكون لديهم مصانع هنا وبالتالي لا يتحمّلون رسومًا جمركية”.

كما أبدى الرئيس الأمريكي سروره لإقدام الإتحاد الأوروبي على “خفض رسومه الجمركية على السيارات إلى المستوى المعتمد لدينا”.

وأوضح أنّ “الضريبة على السيارات في الاتّحاد الأوروبي كانت 10% واصبحت الآن 2.5%، وهو نفس المستوى الذي نفرضه نحن بالضبط، وإذا فعل الجميع ذلك، فسنلعب وفقا لنفس القواعد”.

وتابع “لقد أخذتُ علما بما تمّ القيام به، لكنّ الاتحاد الأوروبي كان غير عادل للغاية معناـ لدينا عجز تجاري قدره 350 مليار دولارـ هم لا يشترون سياراتنا ومنتجاتنا الزراعية، لا يشترون أيّ شيء تقريبا، يجب علينا تصحيح هذا الأمر”.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فإنّ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الاتحاد الأوروبي ناهز 235 مليار دولار في عام 2024.

في المقابل، حقّقت الولايات المتّحدة فائضا تجاريا بقيمة 109 مليارات دولار مع الاتّحاد الأوروبي في الخدمات في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر فيه بيانات مجمّعة، وفقا للمفوضية الأوروبية.

المصدر: وكالات