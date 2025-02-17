حزب الله دان الاعتداء على نصب لرئيس الجمهورية: عمل فتنوي يهدف لزعزعة الاستقرار

دان حزب الله في بيان له الاثنين الاعتداء على نصب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في منطقة الجرمق – ‏العيشية(جنوب لبنان)”.

واعتبر حزب الله ان “هذا الاعتداء المشبوه هو عمل فتنوي خصوصا في هذا التوقيت الحساس، حيث تستعد ‏البلاد ليوم مفصلي يتمثل في استحقاق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب”.

ولفت حزب الله الى ان “هذا السلوك المُدان يتعارض بشدّة مع القيم والمبادئ التي يؤمن بها حزب الله والتي جسّدها سيّد ‏شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، ويناقض نهجه وقناعاته”.

واكد حزب الله “استنكاره لهذا العمل الذي يريد الإساءة للعلاقة مع رئيس الجمهورية”، ودعا “لتفويت الفرصة لكل المحاولات المشبوهة لزعزعة الاستقرار الداخلي”.

المصدر: موقع المنار