سرايا القدس-كتيبة جنين: فجرنا عبوات ناسفة في آليات العدو بمحور واد السيلة الحارثية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 06:04

سرايا القدس-كتيبة جنين: فجرنا عبوات ناسفة في آليات العدو بمحور واد السيلة الحارثية

منذ 23 mins 15 February، 2025
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