رويترز عن وزير خارجية الصين: على بيكين والغرب العمل معا لتعزيز التعددية القطبية والديمقراطية بالعلاقات الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 06:04

رويترز عن وزير خارجية الصين: على بيكين والغرب العمل معا لتعزيز التعددية القطبية والديمقراطية بالعلاقات الدولية

منذ 40 mins 15 February، 2025
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