قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 06:04

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية

منذ 44 mins 15 February، 2025
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