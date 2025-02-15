قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير موسى الدوري في جبل النوارة ببيت لحم فجر اليوم و الذي من المقرر الافراج عنه اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 06:02

قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير موسى الدوري في جبل النوارة ببيت لحم فجر اليوم و الذي من المقرر الافراج عنه اليوم

منذ 45 mins 15 February، 2025
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