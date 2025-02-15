وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: بلادنا ستفعل ما بوسعها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم لممارسة حياتهم الطبيعية في القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 04:30

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: بلادنا ستفعل ما بوسعها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم لممارسة حياتهم الطبيعية في القطاع

منذ 1 ساعة 15 February، 2025
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