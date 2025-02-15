قوات الاحتلال تعتقل الشابين دعاس شحادة ومحمد عمارنة بالقرب من مجمع المحاكم في مدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 02:54

قوات الاحتلال تعتقل الشابين دعاس شحادة ومحمد عمارنة بالقرب من مجمع المحاكم في مدينة طولكرم

منذ 54 mins 15 February، 2025
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