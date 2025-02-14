مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الجمعة في 14-2-2025

لجنةُ آليةِ تنفيذِ وقفِ الاعمالِ العِدائيةِ اجتمعت في الناقورة اليوم، وأجرت تخطيطاً فنياً عسكرياً لنقلِ جميعِ القرى المتبقيةِ في مِنطقةِ جنوبِ الليطاني الى السيطرةِ الكاملةِ للجيشِ اللبناني قبلَ الثامنَ عشرَ من شباطَ الجاري..

هكذا اعلنت القيادةُ المركزيةُ الاميركيةُ في بيانٍ لها عن انسحابِ القواتِ الصهيونيةِ من كاملِ القرى اللبنانية. فماذا عن النقاطِ الخمسِ الذي طلبَ الاحتلالُ البقاءَ فيها؟

في البيانِ غموضٌ، الا انَ الوضوحَ الجليَّ بكلامِ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري بالامسِ الذي رفضَ باسمِ ثلاثيةِ الدولةِ والشعبِ والمقاومة، تمديدَ بقاءِ ايِ قواتِ احتلالٍ بعدَ الثامنَ عشرَ من شباط . والايامُ بينَنا – كما قال..

وبينَ النكْثِ الصهيوني بالاتفاقِ والاصرارِ اللبناني على تطبيقِه كاملاً كما طالبَ ممثلُ الجيشِ اللبناني باجتماعِ الناقورة اليوم ، التفافاتٌ اميركيةٌ لمداراةِ الصهيوني ومساعٍ فرنسيةٌ لايجادِ مخارجَ تُنزلُ المحتلَّ عن شجرةِ مواقفِه العدوانية..

عدوانيةٌ صهيونيةٌ حَمَّلَتها الخارجيةُ الايرانيةُ المسؤوليةَ عن تهديدِ سلامةِ وامنِ الطيرانِ المدني وانتهاكِ مبادئِ القانونِ الدوليّ والسيادةِ اللبنانيةِ عبرَ تهديدِ طائرةٍ ايرانيةٍ كانت تُقلُ مدنيينَ لبنانيينَ من طهرانَ الى بيروت..

اما في بيروتَ فقضيةُ اللبنانيينَ الممنوعينَ من العودةِ الى وطنِهم بقرارٍ من حكومتِهم لا تزالُ تتفاعل، والحلُّ المقترحُ حكومياً استبدالُ الطائرةِ الايرانيةِ باخرى من لبنان، وهو ما رحّبت به طهرانُ عبرَ سفيرِها في بيروتَ مجتبى اماني بشرطِ الّا تقومَ الحكومةُ اللبنانيةُ بوضعِ عوائقَ امامِ الرِحلاتِ الايرانية. فيما وَعدت وزارةُ الاشغالِ انها لن تتوانى عن اتخاذِ الحلولِ المناسبةِ لضمانِ عودةِ خطِّ الطيرانِ بينَ لبنانَ وإيرانَ إلى العملِ وفقَ المعاييرِ الدوليةِ المعتمدة ..

بمعيارِ المصلحةِ الوطنيةِ كانَ كلامُ رئيسِ تيارِ المستقبل سعد الحريري عن العودةِ الى الساحةِ السياسيةِ خلالَ احياءِ الذكرى العشرينَ لاستشهادِ الرئيس رفيق الحريري، مؤكداً انَ صوتَ المستقبلِ سيكونُ حاضراً في كلِّ الاستحقاقات.

وعن الاستحقاقِ الصعبِ الذي مرَّ على لبنانَ خلالَ العدوانِ الصهيونيِّ فقد قالَ الحريري اِنه ينحني أمامَ كلِّ الشهداءِ من أهلِنا في الجنوبِ والبقاعِ وبيروتَ والضاحيةِ وكلِّ المناطق، واِنه يرفعُ رأسَه بالتضامنِ الذي عبّرَ عنه اللبنانيونَ خلالَ الحرب، وقالوا بالفعلِ وليس بالكلام: “لبنانُ واحدٌ واللبنانيون جسمٌ واحد”…

المصدر: قناة المنار