المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان: مطار بيروت لبيروت وليس لواشنطن وقرار منع الطائرة الايرانية سياسي بامتياز – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 12:52

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان: مطار بيروت لبيروت وليس لواشنطن وقرار منع الطائرة الايرانية سياسي بامتياز

منذ 11 mins 14 February، 2025
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